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Щаслива попри все 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

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Щаслива попри все 7, 8 серія - фото 1
Щаслива попри все 7, 8 серія

Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 7 і 8 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн 7 та 8 епізоди!

Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.

І ще: Щаслива попри все 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

7 серія. Женя з сином збігають в село

Женя Виноградова, розуміючи, що генерал Скрипник відкрив на неї полювання, переїжджає в село до родичів. Там їй вдається на деякий час знайти спокій. Але незабаром до неї приходить місцевий дільничний Василь і по секрету розповідає, що Скрипник розіслав орієнтування на Виноградову – нібито вбивця Івана Скрипника зізнався, що Женя була його співучасницею. Василь поклявся не видавати місце розташування дівчини, а ось слідчий Корабльов виявився не таким благородним. Підлий міліціонер приходить до мами Жені Ангеліни та починає її шантажувати… Чи зможе Виноградова сховатися від генерала?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 7 серія від 11-02-2021

Щаслива попри все 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ - фото 447255

8 серія. Олена намагається поставити Діму на ноги

Після нападу в під'їзді Женя Виноградова вирішує нікому не розповідати про те, що з нею сталося. Друзям по тиру дівчина сказала, що просто захворіла, а секцію зі стрільби так і зовсім вирішила закрити. Приятелі Жені вмовляють її в останній раз постріляти разом, як раптом в тир вриваються озброєні бандити. Олена Самойлова перевезла колишнього хлопця Діму, який тепер не може ходити, до себе додому. Чоловік не може прийняти той факт, що залишився інвалідом, і весь свій гнів зриває на Олені і її мамі. Чи зможе Діма все ж таки піти на поправку?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 8 серія від 11-02-2021

Щаслива попри все 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ - фото 447256

День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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