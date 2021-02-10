Щаслива попри все 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 5 і 6 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн 5 та 6 епізоди!

Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.

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5 серія. Міліція шукає нових підозрюваних у вбивстві Івана Скрипника

Женя Виноградова намагається вижити у в'язниці – нові сусідки по камері намагаються "опустити" горду дівчину. За наказом старшого Скрипника сусідки Виноградової намагаються її вбити, але Женя дає відсіч. Тетяна Скрипник намагається умовити чоловіка відпустити Женю на свободу, щоб вона могла спокійно народити їхнього онука. Але генерал сумнівається, що передбачувана вбивця його сина вагітна саме від Івана. Чи зможе Женя все ж таки вижити у в'язниці та народити дитину?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 5 серія від 10-02-2021

6 серія. Тетяна Скрипник намагається відібрати онука

Жені Виноградовій все ж вдалося народити здорового малюка. Одна з акушерок повідомляє телефоном Тетяні Іванівні Скрипник, що у неї з'явився на світ онук. Жінка впевнена, що ця дитина – син Івана, але все ж таки вирішує переконатися, що це саме так. Тетяна вирішує поговорити з подругою Жені Олею Толкуновою, яка тепер змушена торгувати на ринку. Оля запевняє дружину генерала, що Іван був першим у Виноградової. Скрипник, яка мріє відібрати свого онука у Жені, пропонує Ользі угоду. Толкунова розповідає про все, що відбувається в житті Виноградової, а Скрипник натомість робить так, щоб до Олі не чіплялися на ринку місцеві гопники. Чим обернеться для Жені такий підлий вчинок Олі?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 6 серія від 10-02-2021

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