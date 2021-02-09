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Щаслива попри все 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 3 і 4 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн 3 та 4 епізоди!
Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.
І ще: Щаслива попри все 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
3 серія. Починається розслідування вбивства Скрипника
Після того як Женя Виноградова залишила дачу Скрипника, Івана знаходять мертвим у кабінеті його батька. Слідчого застрелили з пістолета, на якому залишилися відбитки Жені. Оля приходить до квартири Жені та розповідає їй про те, що трапилося. Виноградова, яка розчавлена подіями минулої ночі, розуміє, що тепер її можуть звинуватити у вбивстві генеральського сина. Дівчина вирішує розповісти про все батькам, однак замовчує про факт зґвалтування. Старший Виноградов вирішує, що Женя повинна терміново поїхати з міста. Чи зможе Женя довести, що вона не вбивала Скрипника?
Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 3 серія від 09-02-2021
4 серія. Батьки Жені намагаються витягнути її з в'язниці
Батьки Жені вже місяць намагаються знайти адвоката, який зміг би допомогти витягнути дочку з в'язниці. Але батько одного зі студентів радить Миколі звернутися до одного молодого юриста Артема Синявського. І хоч не з першого разу, але хлопець погоджується допомогти Виноградовій. І у нього вже є готова лінія захисту. Артем домагається зустрічі з Женею в тюрмі та пропонує дівчині відмовитися від звинувачень в зґвалтуванні, щоб для суду у неї не було мотиву для вбивства. Чи погодиться Женя піти на такий крок заради свободи?
Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 4 серія від 09-02-2021
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