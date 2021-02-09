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Щаслива попри все 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн 1 та 2 епізоди!
Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.
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1 серія. Безхмарне життя Жені різко змінюється
Женя Виноградова потрапляє в відділення міліції
Здавалося, що її світле майбутнє заздалегідь визначено, але доля розпорядилася інакше. На вулиці до Жені підійшла жінка, яка слізно просила про послугу. Незнайомці було необхідно поміняти долари у вуличних міняйлів, які виглядали досить небезпечно.
Головна героїня погодилася допомогти нещасній жінці й майже відразу ж про це пошкодувала. Міняйли "кинули" незнайомку, і на крики про допомогу прибігли міліціонери, але обдурена жінка чомусь вирішила звинуватити у всьому Женю. Дівчину, а разом з нею і її друга Шуріка, який прибіг рятувати подругу, правоохоронці відвезли у відділок.
Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 1 серія від 08-02-2021
Толкунова ловлять на хабарі
Оля, Олена та її чоловік Діма намагаються визволити своїх друзів з біди. Особливо хвилюється Оля, яка закохана в Шуріка, але не може зрозуміти, чому хлопцеві подобається Женя, а не вона. Тим часом Женя стикається у відділку зі старим знайомим – слідчим Іваном Скрипником. У минулому дівчина відкинула нахабні залицяння генеральського сина, і тепер це обернеться для неї не найкращим чином.
Для Ольги нерозділене кохання стане не єдиним потрясінням. Її батько – професор Толкунов – потрапив в жахливу ситуацію. Чоловікові не платили зарплату вже три місяці, і він вперше в житті погодився взяти хабар у студента. Однак це виявилося провокацією, купюри були помічені, і тепер Толкунова судитимуть.
2 серія. Скрипник знову шантажує Женю
Ольга жорстоко підставляє Женю
Співкамерниця Жені Виноградової виходить з "мавпятника" і зустрічає на вулиці батьків дівчини. Жінка розповідає, за що конкретно Женя опинилася у відділку міліції, а також про те, що Іван Скрипник її шантажує. Виноградов, використовуючи свої зв'язки, виходить на генерала, і розлючений поведінкою сина старший Скрипник велить синові відпустити Женю на свободу. Самолюбство Івана знову зачепили, і він знаходить новий спосіб дістати Виноградову. Слідчий приходить в університет до Жені та починає шантажувати вже Шуріком, який все ще перебуває в СІЗО. Свідком цієї розмови стає Ольга і вирішує поговорити зі Скрипником особисто. Іван просить дівчину привезти Виноградову до нього на дачу, щоб домовитися про умови угоди з приводу Шуріка.
Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 2 серія від 08-02-2021
Самойлов йде з сім’ї
Ксюша, коханка старшого Самойлова, розповідає своїй мамі та братові Дімі, що збирається вийти заміж за свого 60-річного кавалера. Дівчина відмовляється зізнаватися, з ким саме у неї роман, тому Діма вирішує дізнатися це самостійно. Він просить свою дівчину Олену Самойлову розпитати студентів, чи знають вони щось про дорослого залицяльника Ксюші. Олена відразу розуміє, що саме її тато – коханий сестри Діми. А тим часом Самойлов приходить до дружини й каже про те, що подає на розлучення. Але дружину це не влаштовує, і вона починає загрожувати чоловікові. Якщо він спробує піти від неї, то вона повідомить про його роман зі студенткою в партком, і тоді на нього чекають великі проблеми. Яке ж рішення прийме Самойлов?
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