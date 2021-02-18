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Щаслива попри все 15, 16 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

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Щаслива попри все 15, 16 серія - фото 1
Щаслива попри все 15, 16 серія

Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Фінальні 15 і 16 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн фінал 15 та 16 епізоди!

Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.

І ще: Щаслива попри все 13, 14 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

15 серія. У Жені з'явився новий залицяльник

Женя влаштувалася працювати прибиральницею в бібліотеку при університеті, в якому вона працювала до в'язниці. Там вона знайомиться з науковим співробітником Степаном, який відразу ж зачаровується Женею. Чоловік розповідає, що пише дисертацію, в основу якої лягла стаття про філософське осмислення періоду перебудови. Але Степан ще не знає, що автором статті є сама Виноградова. Як будуть складатися стосунки пари далі? І чи наважиться Женя розповісти всю правду про себе?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 15 серія від 18-02-2021

Щаслива попри все 15, 16 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ - фото 448294

16 серія. Чим завершиться історія Жені Виноградової?

Женя шокована зізнанням матері. Виявляється, саме Ангеліна Степанівна вбила Дениса, але побоялася розповісти про це доньці. Корабльову якось вдається уникнути арешту, і він починає полювання на Олю і Мірошкіна, які його підставили. Микита і Женя вигадують план, як раз і назавжди позбутися підлого полковника. Андрій, колишній коханий Олени, приходить до неї за допомогою, а також просить її повернутися до нього. Яким же буде фінал цієї історії?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 16 серія від 18-02-2021

Щаслива попри все 15, 16 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ - фото 448293

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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