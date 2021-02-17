Щаслива попри все 13, 14 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 13 і 14 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн 13 та 14 епізоди!

Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.

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13 серія. У Петра та Ксюші настала криза у стосунках

Денис усіма доступними методами намагається повернути Женю, але дівчина твердо стоїть на своєму – вони більше не разом. Ольга пропонує Денису розповісти, що вони нібито зустрічаються, щоб Виноградова приревнувала колишнього цивільного чоловіка до подруги. Ксюша Самойлова продовжує таємно зустрічатися з Андрієм – хлопцем Олени. Разом вони ходять в казино і виграють гроші. Про це дізнається чоловік Ксюші Петро і влаштовує їй скандал. Чи зможуть вони зберегти стосунки після всього, що сталося?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 13 серія від 17-02-2021

14 серія. Женя опиняється в жіночій колонії

Під час сварки з Денисом, Женя Виноградова вбиває колишнього цивільного чоловіка, намагаючись захистити маму. Ангеліна Степанівна хоче взяти всю вину на себе, але донька не дає їй цього зробити. Головна героїня опиняється в жіночій колонії, де проводить декілька років. Одного разу на побачення з нею приходить невідома журналістка, яка хоче взяти інтерв'ю у професорської доньки. Женя неохоче погоджується на цю зустріч, але незабаром розуміє, що до неї прийшла… Олена Самойлова. І у неї для Жені є спеціальне завдання. Що задумала Олена?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 14 серія від 17-02-2021

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