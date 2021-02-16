Щаслива попри все 11, 12 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 11 і 12 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн 11 та 12 епізоди!

Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.

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11 серія. Женя і Денис тепер разом ведуть бізнес

Через декілька років після подій минулої серії ми дізнаємося, що Женя і Денис разом ведуть бізнес. Миколка вважає Дениса своїм татом, а з квартири Виноградових вони практично зробили склад, чим дуже незадоволена мама Жені. Не дивлячись на те, що тепер сім'я Виноградових ні в чому не має потреби, тепер вони практично в рабстві у Дениса. Самойлов починає свою екстрасенсорну діяльність. Слава про нього швидко поширюється як серед простих людей, так і серед бізнесменів. У цьому Петру допомагає вся родина – Шурік, Олена, Ксюша і Люба. Що ж буде з героями далі?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 11 серія від 16-02-2021

12 серія. Женя намагається почати нове життя

Женя розчавлена ​​після новини про те, що Денис підстроїв викрадення її сина, щоб змусити дівчину стати його дружиною. Шурік, який почув про це від Олі, говорить Денису, що вони більше не друзі. Однак Денис наостанок просить пояснити, що пов'язує Женю і Корабльова. Шурік розповідає про те, що Миколка – онук генерала Скрипника. Олена Самойлова зустрічає на вулиці Андрія – колишнього студента її батька. Чоловік благає дівчину призначити йому зустріч з Петром – мама Андрія страждає від панічних атак і їй потрібна допомога фахівця. Чим це знайомство обернеться для Олени?

Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 12 серія від 16-02-2021

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