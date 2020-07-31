Шашлик в духовці: простий рецепт м'якого і соковитого м'яса

Якщо з якихось причин вам не вдалося зробити вилазку на природу і ви не можете засмажити шашлик його природним способом, на мангалі, то турбуватися не варто, вихід є завжди!

Пропонуємо приготувати м'ясо в духовці в рукаві на маринованій цибулі. Воно буде ніжним і неймовірно смачним, з красивою засмаженою скоринкою і апетитним ароматом по всьому будинку.

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Перелік продуктів:

свинина 2 кг

цибуля 8 шт

мед 1 ст.л

томатна паста 2 ст.л

соєвий соус 4-5 ст.л

Як запікати шашлик в рукаві:

М'ясо промиваємо, обсушуємо паперовим рушником і нарізаємо великими шматками, при цьому волокна треба перебити порізом. Можете порізати і дрібніші, але чим більші шматки м'яса, тим соковитіші вони виходять. Складаємо в ємність, а тим часом готуємо маринад. Для цього змішуємо мед, томатну пасту і соєвий соус до однорідного стану. Туди ж сухий часник. Викладаємо маринад до м'яса і починаємо руками перемішувати, перетирати, намагаючись зробити так, щоб кожен шматочок був обмазаний. І залишаємо маринуватися. А поки ми займемося цибулькою: очистимо, наріжемо півкільцями і теж замаринуємо. У миску з цибулею додаємо 1 столову ложку солі, 2 ст. ложки цукру, а так само 2-3 ложки оцту, а потім заллємо все окропом так, щоб практично вся цибуля була в маринаді. Ми залишаємо маринуватися її на 20 хвилин. Тепер беремо рукав для запікання і укладаємо в нього мариновану цибулю, щоб вийшла подушечка десь з 1 сантиметр. Тепер беремо по 1-2 шматочки м'яса і укладаємо зверху на подушку і зав'язуємо мішок. Далі кладемо все на деко і ставимо в духовку. Випікаємо 1 годину при t 180-200.

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