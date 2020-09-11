Sharp представив нові смартфони: технічні характеристики та особливості гаджетів

Японська компанія Sharp представила відразу кілька моделей смартфонів, включаючи Sharp Aquos Zero 5G Basic і Sharp Aquos Sense 5G. Розповімо про особливості новинок та їхні технічні характеристики.

Смартфон Sharp Aquos Zero 5G Basic відповідає ступеню захисту IP68 і має габарити 161 x 75 x 9 мм при масі 182 грами. Він оснащений 6,4-дюймовим OLED-дисплеєм роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів. Екран з краплеподібним вирізом підтримує частоту оновлення зображення 240 Гц і оснащений вбудованим сканером відбитків пальців.

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Що стосується частоти, то потрібно згадати Sharp Aquos Zero 2. Смартфон оновлює зображення з частотою 120 Гц, але програмним шляхом при додаванні проміжних кадрів частота збільшується до 240 Гц. Швидше за все, тут така ж історія.

Смартфон отримав екран на 240 Гц

"Серцем" смартфона стала однокристальна система Snapdragon 765G. Користувачам доступні версії з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті, а також з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті.

Фронтальна камера має роздільну здатність 16,3 Мп. В основній камері встановлено головний датчик зображення роздільною здатністю 48 Мп, ультраширококутна камера на 13,1 Мп, а також телевик невідомої роздільної здатності. За автономність відповідає акумулятор на 4050 мАг. Смартфон оснащений модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC і роз'ємом USB-C. Працює гаджет з коробки працює під управлінням ОС Android 11.

Sharp Aquos Sense 5G має габарити 148 x 71 x 8,9 мм при масі 176 грамів. Він оснащений 5,8-дюймовим РК-дисплеєм IGZO з краплеподібним вирізом. Роздільна здатність складає 1080 x 2280 пікселів. Aquos Sense 5G оснащений однокристальною системою Snapdragon 690 5G. Пристрій оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Гаджети захищені за стандартом IP68

Смартфон отримав 8-мегапіксельну фронтальну камеру, а також потрійну основну камеру з датчиками зображення роздільною здатністю 12, 12 і 8 Мп. Акумулятор має місткість 4570 мАг. Він також отримав сканер відбитків пальців під екраном, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C і захист IP68. З коробки смартфон працює під управлінням Android 11.

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