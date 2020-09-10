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Motorola RAZR 5G представили офіційно: технічні характеристики й особливості новинки
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Компанія Motorola офіційно представила новий смартфон-розкладачку RAZR 5G. Пристрій майже не відрізняється зовні від торішньої моделі. Винятком стало лише розташування сканера відбитка пальця – тепер він вбудований у логотип Motorola на задній панелі, а не займає місце на "підборідді".
Motorola RAZR 5G отримала чипсет Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.
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Смартфон оснащений двома екранами: зовнішнім 2,7-дюймовим gOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 800x600 пікселів і основним 6,2-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 876x2142 пікселів.
На зовнішньому екрані тепер можна запускати різні додатки, наприклад, камеру, повідомлення, калькулятор, Google Keep, Google Новини, Google Home і YouTube. Цей дисплей тепер також підтримує навігацію за допомогою жестів.
Motorola RAZR 5G також отримав основну камеру на 48 Мп з оптичною стабілізацією зображення та лазерним автофокусуванням, селфі-камеру на 20 Мп, а також акумулятор на 2800 мАг з підтримкою зарядки потужністю до 15 Вт.
Смартфон надійде у продаж у деяких країнах цієї осені за ціною $ 1399.
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