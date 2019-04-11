Sharp показав своє бачення гнучкого смартфона

Компанія Sharp представила альтернативний варіант гнучкого смартфона. Якщо Huawei і Samsung згинають свої перші моделі по горизонталі, то японський виробник вирішив складати пристрій по вертикалі. Це дозволяє зробити телефон значно компактнішим.

Показаний на відео прототип оснащений 6,18-дюймовим гнучким органічним електролюмінісцентним (EL) дисплеєм з роздільною здатністю 3040х1440 пікселів. У складеному стані між половинами не утворюється ніякого зазору.

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Виробник стверджує, що пристрій здатний витримувати 300 000 циклів складання, так що з довговічністю у нього ніяких проблем немає. Представник Sharp вважає, що попит на подібний смартфон буде високим, оскільки він одночасно пропонує великий екран і компактні розміри.

Відзначимо, що у Sharp вже є патент на схожий складаний смартфон:

Компанія планує налагодити комерційний випуск смартфонів у такому формфакторі через кілька років. Тим часом вже в цьому році очікується вихід Motorola Razr зі схожим дизайном.

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