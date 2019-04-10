iPhone 2019 отримає три камери та ще низку крутих нововведень

В мережі з'явилася нова порція чуток, що стосуються технічних характеристик майбутніх смартфонів iPhone модельного ряду 2019 року. При цьому модель, яка прийде на зміну 5,8-дюймовому iPhone XS, отримає 6,1-дюймовий OLED дисплей і потрійний модуль камери на задній панелі.

Крім того, пристрій продовжить використовувати інтерфейс Lightning. Але при цьому в комплект поставки цілком імовірно буде входити кабель USB-C to Lightning, а також зарядний пристрій з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт – вперше в історії компанії.

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Різні чутки стверджують, що нові моделі iPhone отримають потрійні камери. Але джерела по-різному оцінюють їх перспективи. Наприклад, ресурс The Wall Street Journal і аналітик Мінг-Чі Куо вважають, що нова потрійна камера стане ексклюзивом спадкоємця моделі iPhone XS Max, яка отримає 6,5-дюймовий OLED дисплей. Натомість ресурс Macotakara стверджує, що потрійна камера з'явиться і в наступника iPhone XS, але лише в модифікації з великою місткістю сховища.

Різні чутки також розходяться в думці щодо функціональних можливостей третього модуля камери. Спочатку передбачалося, що це може бути 3D камера для визначення глибини сцени. Але тепер у Bloomberg стверджують, що така 3D-камера з'явиться лише в 2020 році при черговому оновленні iPad Pro, а смартфон у 2019 році отримає камеру з ширококутним об'єктивом, яка дозволить захоплювати більше об'єктів у кадрі і розширить діапазон оптичного збільшення.

Нові дані також свідчать, що смартфони з 6,1- і 6,5-дюймовими OLED дисплеями будуть трохи товстіші за своїх попередників. Тим самим підтверджуються попередні слова Мінг-Чі Куо, який стверджував, що всі нові iPhone модельного ряду 2019 року отримають батареї збільшеної місткості і підтримку двосторонньої безпровідної зарядки. Причому, ця функція буде доступна і в базовій модифікації, яка прийде на зміну iPhone XR і збереже LCD дисплей. А ось вже з 2020 року всі смартфони Apple будуть оснащуватися винятково OLED-дисплеями.

Нові iPhone зможуть похизуватися відразу трьома основними камерами / MacRumors

Водночас, попередні чутки про намір використовувати роз'єм USB-C в iPhone не підтвердилися. Попередні витоки свідчили, що Apple тестує версії смартфонів з таким роз'ємом. Але на ринок у 2019 році все ж вийдуть пристрої з традиційним для компанії портом Lightning. Тішитиме вже те, що у коробку покладуть зарядний пристрій з підтримкою передачі 18 Вт енергії і роз'ємом USB-C. Хоча iPhone XS підтримує швидку зарядку, комплектний зарядний пристрій міг передавати лише 5 Вт енергії і використовував порт USB Type-A.

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