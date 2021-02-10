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Шарм-ель-Шейх обнесли 36-кілометровим бетонним парканом: фото

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Шарм-ель-Шейх - фото 1
Шарм-ель-Шейх / tonkosti

Популярне серед українців курортне місто Шарм-ель-Шейх у Єгипті обнесли бетонною стіною, місцями з колючим дротом. 36-кілометров паркан відокремлює місто від пустелі, яка його оточує.

На в'їзді у Шарм-ель-Шейх у чотирьох різних місцях встановили так звані ворота. Вони обладнані фото- і відеофіксацією, а також сканерами. На деяких блоках стіни є чорні позначки – символи миру.

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Це було зроблено для безпеки туристів. Курорт розташований всього за 360 кілометрів на південь від північного середземноморського узбережжя Синаю, де зосереджений рух ісламістських повстанців.

Шарм-ель-Шейх обнесли 36-кілометровим бетонним парканом: фото - фото 447105

Шарм-ель-Шейх обнесли 36-кілометровим бетонним парканом: фото - фото 447106

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Джерело: reuters
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