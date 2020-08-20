Шарлотка з динею: оригінальний рецепт популярного пирога

Спробуйте приготувати цей смачний пляцок з динею! Така шарлотка заграє абсолютно новим смаком і ароматом.

Шарлотка – дуже смачний і при цьому простий вид випічки. Готуючи шарлотку, можна дуже здивувати любителів цієї страви, приготувавши її з динею.

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Для приготування десерту вам знадобиться: 200 г дині, 4 курячих яйця, 1 ст. л. цукру, 150 г борошна, 2 ст. л. сметани.

Спосіб приготування: Вимийте і просушіть диню, розріжте її та очистіть від насіння. Зріжте шкірку і наріжте великими шматочками. Збийте яйця до пишної піни, поступово додайте цукор, продовжуючи, збивати. Яєчна маса має збільшитися в кілька разів. Потім додайте сметану і перемішайте, поступово додаючи просіяне борошно.

Застеліть форму для випічки пергаментним папером і вилийте в форму тісто. Зверху викладіть шматочки дині. Випікайте в духовці 45 хвилин при температурі 180 градусів. Остиглу шарлотку наріжте на порційні шматочки і подавайте до столу. Смачного!

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