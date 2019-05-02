Шарліз Терон засвітила білизну під напівпрозорою блузою

43-річна актриса Шарліз Терон зараз зайнята промо відразу двох нових фільмів зі своєю участю. Так, вона постала перед публікаю у дуже спокусливому образі.

Вчора в Нью-Йорку відбувся прем'єрний показ стрічки "Довгий постріл" з участю Шарліз. На доріжці зірка з'явилася в чорному брючному костюмі і лакових човниках на шпильках.

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А ось вдень папараці підловили її в зовсім іншому образі, актриса була одягнена у прозору блискучу водолазку синього кольору, з-під якої виднівся темний бюстгальтер. Також на ній були сині штани кльош з якоюсь накидкою, зав'язаною навколо талії. Завершували образ білі туфлі-човники на підборах і квадратні чорні сонцезахисні окуляри.

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