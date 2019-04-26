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Шарліз Терон вийшла у світ в прозорому міні-платті

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Світський look 43-річної актриси нагадував образ середньовічного воїна - фото 1
Світський look 43-річної актриси нагадував образ середньовічного воїна / Ivona

Зірка Голлівуду Шарліз Терон приголомшила шанувальників своїми розкішними образами від люксових брендів на двох різних заходах.

Спочатку голлівудська зірка з'явилася на прем'єрі фільму "Та ще парочка" в Парижі, куди наділа приголомшливе чорне плаття екстремальної довжини від улюбленого бренду Dior.

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Наряд нагадував цілий витвір мистецтва: чорний корсет з незвичайним візерунком в поєднанні з шифоновими рукавами-ліхтариками. Світський look 43-річної актриси нагадував образ середньовічного воїна, щоправда, з нескінченно довгими ногами.

Шарліз Терон вийшла у світ в прозорому міні-платті - фото 324264

З аксесуарів знаменитість обрала сережки-півкільця, інкрустовані діамантами, а також великий перстень від французького бренду Messika.

Шарліз Терон вийшла у світ в прозорому міні-платті - фото 324263

Для другої прем'єри фільму вже в Лондоні Шарліз Терон вбралася в елегантний комплект Givenchy, який складався з напівпрозорої спідниці кольору фуксії і чорної блузи з глибоким декольте.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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