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51-річна Ніколь Кідман знялася у відвертій фотосесії

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Ніколь з'явилася у вельми провокаційному образі - фото 1
Ніколь з'явилася у вельми провокаційному образі / STYLEINSIDER

Актриса Ніколь Кідман знялася без білизни для обкладинки глянцю. Фото обкладинки зірка виклала в Instagram.

Австралійська актриса Ніколь Кідман знялася для травневого номера журналу Vanity Fair, причому прикрасила собою обкладинку авторитетного американського глянцю в десятий, "ювілейний" раз.

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Треба відзначити, що Ніколь з'явилася у вельми провокаційному образі: без білизни і з глибоким декольте. 51-річна зірка позувала в різних нарядах і з різними зачісками, а в інтерв'ю, зокрема, говорила про виховання своїх дітей, 10-річної Сандей і 8-річної Фейс. Молодша дівчинка грає на скрипці, а старша, як і мама, цікавиться кіно.

Як відомо, у Ніколь є ще двоє старших дітей, усиновлених у шлюбі з Томом Крузом. Їх з прийомною мамою розвела саєнтологія, але актриса запевняє, що продовжує любити Беллу і Коннора і віддала б за них життя.

51-річна Ніколь Кідман знялася у відвертій фотосесії - фото 323918

51-річна Ніколь Кідман знялася у відвертій фотосесії - фото 323919

51-річна Ніколь Кідман знялася у відвертій фотосесії - фото 323920

51-річна Ніколь Кідман знялася у відвертій фотосесії - фото 323921

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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