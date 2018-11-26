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Дочка Джекі Чана вступила у лесбійський шлюб: з'явилося фото

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Дочка Джекі Чана з нареченою - фото 1
Дочка Джекі Чана з нареченою / Instagram

Дочка актора Джекі Чана Етта У Чжолінь вступила у лесбійський шлюб з 31-річною канадською моделлю Енді Отом. Про це вона написала в Instagram.

19-річна Чжолінь виклала фотографію зі своєю коханою. На знімку вони тримають весільний сертифікат, на якому написано, що вони уклали шлюб 8 листопада у Торонто.

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"Об'єднані любов'ю і законом в день нашого весілля", – написала дівчина.

Також дівчина зазначила, що якщо ви ніколи не відмовитеся від любові, і ви віддаєте усе своє серце в сім'ю, про яку ви мріяли, відкритий розум і тепле серце допоможуть вам досягти щастя, адже "ми були в гонитві за щастям у той день, коли ми народилися".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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