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Шарліз Терон відверто розповіла про виховання сина
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Актриса Шарліз Терон виховує двох прийомних дітей – 7-річного сина Джексона та 2-річну доньку Августу. Нещодавно папараці зробили знімки, на яких видно, що Джексон одягнений у спідницю і легінси. Шарліз в одному зі своїх інтерв'ю вирішила розповісти, чому так відбувається.
Журналісти Daily Mail запитали Терон про сина, на що актриса відповіла, що Джексон ідентифікує себе дівчинкою.
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Я теж думала, що у мене хлопчик, – каже Шарліз. – Але коли їй виповнилося три роки, вона подивилася на мене і сказала: "Я не хлопчик!"
Потім актриса додала: "У мене є дві прекрасні доньки, і я буду оберігати їх, як і будь-яка нормальна мати. Вони народилися такими, якими вони є, і ким саме вони хочуть бути, вирішувати не мені".
За словами Шарліз, як мати вона просто повинна любити їх і стежити за тим, щоб у них було все необхідне для того, щоб бути тими, ким вони хочуть бути.
Я зроблю все, що в моїх силах, щоб мої діти мали це право, – обіцяє Терон.
Чутки про те, що син Шарліз Терон гендерно визначає себе дівчинкою, були й раніше. У 2018 році на зйомках ролика для однієї з рубрик журналу Variety Шарліз розповіла акторові Майклу Б. Джордану, що у неї є двоє прекрасних дівчаток. Джексон часто з'являвся на знімках з косичками і в сукнях.
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