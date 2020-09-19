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Шарліз Терон розповіла, чому ось уже п'ять років ні з ким не зустрічається
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Останнім відомим романом голлівудської актриси Шарліз Терон були її стосунки з актором Шоном Пенном – пара, за чутками, навіть збиралася одружитися, хоча сама зірка це заперечувала. Розійшовшись з актором, вона зосередилася на вихованні двох прийомних дітей.
Ось уже п'ять років Шарліз Терон самотня матуся двох прекрасних діток – восьмирічного Джексона та п'ятирічної Огаст. На днях в інтерв'ю своїй колезі Дрю Беррімор в її шоу The Drew Barrymore Show вона розповіла, чому так довго ні з ким не зустрічається.
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"Моє життя з моїми дітьми та з моєю неймовірною сім'єю, яка у мене є, прекрасне. Я можу чесно сказати, що не почуваюся самотньою. Коли у мене з'явилися діти, вони не замінили собою якісь мої інтереси або аспекти в житті. Я все ще у справі! Я думаю, що пріоритети з часом стають іншими. Бути мамою – це велика робота. В кінці дня я лягаю в постіль і думаю про те, що не хотіла б, щоб цей день пройшов якось інакше", – поділилася Терон.
Попри те що Терон, за її словами, прекрасно почувається одна, донька зірки стурбована тим, що у її мами немає бойфренда. Як розповідала актриса, Огаст дуже хоче, щоб у її мами з'явився коханий.
"Два дні тому я сиділа в машині з двома моїми дівчатками, і моя молодша сказала щось на кшталт: "Тобі потрібен хлопець!". А я їй відповіла: "Насправді ні, зараз я почуваюся дуже добре". А вона мені заявила: "Знаєш, мам, тобі просто потрібен хлопець, тобі потрібні стосунки!", – зізналася актриса.
Будемо вірити їй на слово, що без стосунків Шарліз Терон живеться добре. Захоплюємося цією неймовірною актрисою та з нетерпінням очікуємо кожен новий фільм з нею!
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