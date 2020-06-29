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Шарліз Терон обсміяла бійцівські навички Стівена Сігала

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Шарліз Терон - фото 1
Шарліз Терон / noticias

Говорячи про вивчення сценічного бою на шоу Говарда Стерна, 44-річна актриса Шарліз Терон розкритикувала актора Стівена Сігала, який називає себе майстром айкідо.

"Вечорами я заходила в інтернет, щоб подивитися на бійців, як люди б'ються, і завжди натикалася на це дивне відео Сігала. Він просто неймовірно важкий і штовхає людей. У нього зайва вага, і він насилу б'ється ... подивіться, це смішно", – порадила зірка.

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Свої різкі зауваження Шарліз пояснила тим, що 68-річний актор неприємний в роботі і грубо поводиться з жінками. "У мене немає проблем, щоб про нього злословити, тому що він не дуже милий з жінками. Пішов він", – висловилася вона.

Крім Шарліз Терон, бійцівські навички і поведінку Стівена Сігала критикували і інші знаменитості. Чемпіон світу 1995 року зі змішаних бойових мистецтв Олег Тактаров заявив, що знайомство з Сігалом справило на нього дуже погане враження, і що актора розчавило славою.

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Джерело: noticias
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