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Шанувальники не впізнали схудлу Мераю Кері

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Це фото було зроблене для журналу GQ - фото 1
Це фото було зроблене для журналу GQ / instagram

Співачка Мерая Кері вразила зміною іміджу, опублікувавши фото в стилі панк-рок.

Американська співачка Мерая Кері вразила своїх фанатів сміливою зміною іміджу.

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Гламурна поп-діва цього разу виклала в соцмережі Instagram фото, на якому вона постає в несподіваному стилі панк-рок.

На знімку 48-річна Кері практично невпізнанна – в картатих штанах, скороченому прозорому топіку, крізь який просвічує бюстгальтер з трикутними чашечками. Доповнюють образ черевики на шпильці і дуже яскравий макіяж. Волосся Мераї, зазвичай закручене у голлівудські локони, зібране у недбалу зачіску. А над головою зірка тримає електрогітару. Фото було зроблене для журналу GQ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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