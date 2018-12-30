Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Мерая Кері радить: рецепт різдвяного печива від зірки

  • 10
Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері - фото 1
Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері

Мерая Кері розкрила свій фірмовий рецепт різдвяного печива, який сподобається всім.

48-річна популярна американська співачка Мерая Кері не уявляє собі зимових свят без улюбленого печива, яке щороку залишає разом з склянкою молока біля ялинки для Санта-Клауса. Спробуйте!

І ще: Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік

Рецепт різдвяного печива "Merry Christmas II You" від Мераї Кері

Інгредієнти (для 40 штук печива):

  • 1 горня цукру
  • 1 велике яйце
  • 1 горня вершкового масла
  • 1 столова ложка молока
  • 1 чайна ложка цедри лимона
  • 2-3 / 4 горня борошна
  • 1/4 чайної ложки солі
  • 1 чайна ложка ванілі
  • 1 чайна ложка розпушувача
Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері - фото 298611
Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері

Спосіб приготування:

  • Вершкове масло збивати разом з цукром до однорідної маси. Збити яйця, молоко, цедру лимона та ваніль. Змішати розпушувач сіль та борошно.
  • Додати все до посудини з вершковим маслом та замісити. Залишити тісто для охолодження.
  • Розкатати тісто товщиною у 3 мм і вирізати фігурки завдяки формочкам або ж просто ножем.
  • Випікати 10 хвилин у духовці на температурі у 180 градусів. Остудити та посипати пудрою або ж прикрашати глазур'ю.
Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері - фото 298612
Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері

Читайте також: Скільки можна зберігати їжу після свят

Джерело: segodnya.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28 грудня, 19:00
  • 1861
Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
  • 26 грудня, 14:21
  • 1885
ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
  • 26 грудня, 16:15
  • 1220
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл