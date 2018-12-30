Мерая Кері радить: рецепт різдвяного печива від зірки

Мерая Кері розкрила свій фірмовий рецепт різдвяного печива, який сподобається всім.

48-річна популярна американська співачка Мерая Кері не уявляє собі зимових свят без улюбленого печива, яке щороку залишає разом з склянкою молока біля ялинки для Санта-Клауса. Спробуйте!

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Рецепт різдвяного печива "Merry Christmas II You" від Мераї Кері

Інгредієнти (для 40 штук печива):

1 горня цукру

1 велике яйце

1 горня вершкового масла

1 столова ложка молока

1 чайна ложка цедри лимона

2-3 / 4 горня борошна

1/4 чайної ложки солі

1 чайна ложка ванілі

1 чайна ложка розпушувача

Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері

Спосіб приготування:

Вершкове масло збивати разом з цукром до однорідної маси. Збити яйця, молоко, цедру лимона та ваніль. Змішати розпушувач сіль та борошно.

Додати все до посудини з вершковим маслом та замісити. Залишити тісто для охолодження.

Розкатати тісто товщиною у 3 мм і вирізати фігурки завдяки формочкам або ж просто ножем.

Випікати 10 хвилин у духовці на температурі у 180 градусів. Остудити та посипати пудрою або ж прикрашати глазур'ю.

Рецепт різдвяного печива від Мераї Кері

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