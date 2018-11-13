Шанувальники не впізнали Гайтану: фотофакт

Українська співачка Гайтана вразила змінами у зовнішності.

Відома співачка Гайтана опублікувала на сторінці свого мікроблога оригінальний чорно-білий фотознімок, на якому відображена під час зборів перед концертним виступом.

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Артистка пояснила: "Коли я збираюся на концерт, Ніколь завжди поруч, любить мене контролювати. Вона вже звикла до моїх експериментів. Бачу, що їй дуже сподобалася моя нова перука". Йдеться про перуку, яка перетворила виконавицю на блондинку. Фоловери, в свою чергу, порекомендували знаменитості подумати над експериментом з кольором волосся.

Тим часом популярна американська акторка Емма Стоун розповіла, що батьки назвали її по-іншому, однак захоплення дитинства змусило її змінити ім'я.

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