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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Емма Стоун зізналась, що змінила ім'я

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Емма Стоун змінила ім'я - фото 1
Емма Стоун змінила ім'я / Digital Spy

Популярна американська акторка Емма Стоун розповіла, що батьки назвали її по-іншому, однак захоплення дитинства змусило її змінити ім'я.

30-річна американська акторка Емма Стоун нещодавно побувала на вечірньому шоу з Джиммі Феллоном. Саме там вона розповіла про те, що насправді її звуть Емілі Джин Стоун, але у дитинстві вона вирішила, що їй не подобається її ім'я.

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"Моє справжнє ім'я Емілі, але мені хотілось, щоб мене називали Еммі через Baby Spice (Емма Бантон учасниця гурту Spice Girls). У другому класі я підійшла до своєї вчительки та попросила називати мене Еммою саме через неї", – поділилась акторка.

До слова, ще кілька років тому Стоун отримала відеозвернення від ще однієї учансиці Spice Girls – Мелані Браун. Тоді це настільки вразило зірку "Ла-ла Ленду", що вона навіть розплакалась.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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