Гайтана вперше показала свого чоловіка

Популярна українська співачка Гайтана вперше офіційно представила громадськості свого чоловіка Олександра Смарта.

Так, зірка розповіла, що її чоловік Олександр є і її продюсером. Від екс-коханого він відрізняється тим, стверджує Гайтана, що сам пише і створює музику. Більш того, він сам займається її аранжуванням.

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Гайтана вперше показала свого чоловіка

Гайтана вперше показала свого чоловіка

При цьому, за словами співачки, що вони з Олександром спільно відвідують уроки танців. "Я з дитиною. Ми їдемо на ці танці. Я танцюю з донькою, вона танцює з тим партнером, цей хлопець щось там обіймає нашу маму. Він так на мене дивиться, питає: "Саша, а я там не дуже?" . Кажу: "Ще поки нормально, але скоро, дивись мені", – сказав Олександр.

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