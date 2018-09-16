Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Гайтана вперше показала свого чоловіка

  • 27
Чоловік Гайтани є і її продюсером - фото 1
Чоловік Гайтани є і її продюсером / Tv.ua

Популярна українська співачка Гайтана вперше офіційно представила громадськості свого чоловіка Олександра Смарта.

Так, зірка розповіла, що її чоловік Олександр є і її продюсером. Від екс-коханого він відрізняється тим, стверджує Гайтана, що сам пише і створює музику. Більш того, він сам займається її аранжуванням.

І ще: Гайтана показала маленьку донечку: зворушливе фото

Гайтана вперше показала свого чоловіка - фото 276285
Гайтана вперше показала свого чоловіка
Гайтана вперше показала свого чоловіка - фото 276286
Гайтана вперше показала свого чоловіка

При цьому, за словами співачки, що вони з Олександром спільно відвідують уроки танців. "Я з дитиною. Ми їдемо на ці танці. Я танцюю з донькою, вона танцює з тим партнером, цей хлопець щось там обіймає нашу маму. Він так на мене дивиться, питає: "Саша, а я там не дуже?" . Кажу: "Ще поки нормально, але скоро, дивись мені", – сказав Олександр.

Читайте також: Гайтана відверто розповіла про свої недоліки

Джерело: tsn
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
  • 12:35, 13 вересня
  • 227
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 920
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 518762
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура