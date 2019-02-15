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Шанувальники не впізнали 55-річного Джонні Деппа

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55-річний актор виглядає точною копією відомого фотожурналіста - фото 1
55-річний актор виглядає точною копією відомого фотожурналіста / NatPress.NET

Актор Джонні Депп змінився до невпізнання. І це все не просто так, а заради нової ролі.

Джонні Депп змінився до невпізнанності на знімальному майданчику нового біографічного фільму Мінамата, де він грає відомого американського фотографа Вільяма Юджина Сміта.

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55-річний актор виглядає точною копією фотожурналіста, який прославився своїми роботами у роки другої світової війни, перебуваючи на передовій лінії американського наступу на Японію. Для максимальної схожості Джонні обзавівся бородою, окулярами і сивиною.

Шанувальники не впізнали 55-річного Джонні Деппа - фото 307834

Шанувальники не впізнали 55-річного Джонні Деппа - фото 307833

Вільям Юджин Сміт - фото 307840
Вільям Юджин Сміт

Тим часом відома акторка Ембер Херд здивувала прихильників несподіваною зміною образу. Красуня вирішила позбавитись білявих локонів, тому фанати не одразу її впізнали.

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Джерело: extmovie
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