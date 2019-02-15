Шанувальники не впізнали 55-річного Джонні Деппа

Актор Джонні Депп змінився до невпізнання. І це все не просто так, а заради нової ролі.

Джонні Депп змінився до невпізнанності на знімальному майданчику нового біографічного фільму Мінамата, де він грає відомого американського фотографа Вільяма Юджина Сміта.

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55-річний актор виглядає точною копією фотожурналіста, який прославився своїми роботами у роки другої світової війни, перебуваючи на передовій лінії американського наступу на Японію. Для максимальної схожості Джонні обзавівся бородою, окулярами і сивиною.

Вільям Юджин Сміт

Тим часом відома акторка Ембер Херд здивувала прихильників несподіваною зміною образу. Красуня вирішила позбавитись білявих локонів, тому фанати не одразу її впізнали.

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