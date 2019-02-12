Колишню кохану Джонні Деппа не впізнали фанати: фотофакт

Відома акторка Ембер Херд здивувала прихильників несподіваною зміною образу. Красуня вирішила позбавитись білявих локонів, тому фанати не одразу її впізнали.

32-річна американська акторка, колишня кохана Джонні Деппа та Ілона Маска і просто зірка "Аквамена" Ембер Херд не збирається зникати з поля зору медіа та фанатів. У вільний між зйомками час білявка веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 2,8 млн підписників.

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Нещодавно красуня, яка підкорила не одне чоловіче серце, поділилась знімком у новому образі - з довгим чорним волоссям, зібраним у коси, а також яскравому ковбойському вбранні і капелюсі. До того ж, виявилось, що акторка курить. Несподіваний вигляд змусив фанатів не одразу зрозуміти, що перед ними Ембер.

Щоправда, у такому амплуа Херд знімалась для драматичного фільму "Її запах" про панк-зірку Беккі, яка хоче повернути натхнення та повернути славу своїй групі.

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