На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Джолі знову закотила Пітту скандал через дітей
-
- 8
Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжують з'ясовувати стосунки. Новий конфлікт між експодружжям стався через дітей: Джолі обурило, що Пітт намагається подружити дітей зі своєю пасією.
Попри те, що останнім часом колишньому подружжю вдавалося зберігати нейтралітет: вони майже не сварилися і спілкувалися лише з приводу дітей, мир між ними тривав недовго. Як пишуть західні таблоїди, між Анджеліною і Бредом знову розгорівся скандал.
І ще: Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах
Причиною розбірок стали діти. Річ у тому, що недавно Бреда відвідувала дочка Шайло і познайомилася в гостях у батька з 31-річною Алією Шокат, якій вже давно приписують роман з Піттом. Шайло кілька годин спілкувалася з пасією тата, про що, звичайно ж, дізналася Джолі.
"Анджеліна лютувала. Її хвилює не те, що Бред налагоджує особисте життя, а те, що він робить це в присутності дитини", – повідомив інсайдер з оточення актриси. Після гучного скандалу Джолі навіть пригрозила колишньому чоловікові новою забороною на спілкування з дітьми. На думку інсайдера, тепер Бред буде поводитися обережніше, адже актор дуже довго боровся за зустрічі з дітьми, щоб знову втратити цю можливість.
Читайте також: Анджеліна Джолі звернулась до батьків, які переживають карантин з дітьми
-
16:51Джолі знову закотила Пітту скандал через дітей
-
16:40Samsung випустила Galaxy S20 для військових: його неможливо убити
-
16:22Названі продукти, які знижують рівень тестостерону
-
16:13Мати Хаббла: космічний телескоп NASA назвали на честь жінки
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:55Sia випустив новий хіт Together: дивіться яскравий кліп
-
15:42Іграшка для дорослих: як виглядає Rolls-Royce Cullinan, який вручну збирають 450 годин
-
15:13Порноактори розповіли про зйомки на карантині
-
15:00З'явився калькулятор, в якому можна вирахувати складність протікання COVID-19
-
14:52Скільки часу за все життя люди проводять перед гаджетами: шокуючі цифри
-
14:32Xioami ніяк не вгамується: відома головна фішка Redmi 10X
-
14:14Які знаки Зодіаку знайдуть кохання і щастя вже влітку
-
13:54ЗНО 2020: з'явився розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:50Хайді Клум лише у білизні відвідала перукаря
-
13:4513 причин чому: вийшов трейлер фінального сезону серіалу
-
13:20Лікарі розповіли про користь різних видів горіхів
-
13:15Коронавірус не страшний: американки побились у супермаркеті (відео)
-
12:55Київ послаблює карантин: дати, коли запрацює транспорт, дитсадки, спортзали
-
12:52Пляшки та ляпаси: хлопці креативно відтворили мелодію Nintendo Wii (відео)
-
12:41У Греції назвали дату початку туристичного сезону
-
12:25Київстар повідомив, коли у користувачів запрацює домашній інтернет
-
12:15Наймолодша мільярдерка у світі розбурхала відео без одягу (18+)
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
14:00Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка
-
12:0010 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
10:12Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня
-
07:14Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
- 19 травня
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
15:00Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя
-
13:10Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв
-
11:29У Києві показали гігантську чергу на автобус з висоти пташиного польоту
-
09:34Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня
-
07:14Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 18 травня
-
20:00ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
-
17:00День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
-
15:00Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі
-
13:05Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото
-
09:41Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня