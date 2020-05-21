Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Джолі знову закотила Пітту скандал через дітей

  • 8
Анджеліна Джолі і Бред Пітт - фото 1
Анджеліна Джолі і Бред Пітт / vokrugsveta

Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжують з'ясовувати стосунки. Новий конфлікт між експодружжям стався через дітей: Джолі обурило, що Пітт намагається подружити дітей зі своєю пасією.

Попри те, що останнім часом колишньому подружжю вдавалося зберігати нейтралітет: вони майже не сварилися і спілкувалися лише з приводу дітей, мир між ними тривав недовго. Як пишуть західні таблоїди, між Анджеліною і Бредом знову розгорівся скандал.

І ще: Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах

Причиною розбірок стали діти. Річ у тому, що недавно Бреда відвідувала дочка Шайло і познайомилася в гостях у батька з 31-річною Алією Шокат, якій вже давно приписують роман з Піттом. Шайло кілька годин спілкувалася з пасією тата, про що, звичайно ж, дізналася Джолі.

Алія Шокат - фото 405339
Алія Шокат

"Анджеліна лютувала. Її хвилює не те, що Бред налагоджує особисте життя, а те, що він робить це в присутності дитини", – повідомив інсайдер з оточення актриси. Після гучного скандалу Джолі навіть пригрозила колишньому чоловікові новою забороною на спілкування з дітьми. На думку інсайдера, тепер Бред буде поводитися обережніше, адже актор дуже довго боровся за зустрічі з дітьми, щоб знову втратити цю можливість.

Читайте також: Анджеліна Джолі звернулась до батьків, які переживають карантин з дітьми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4889
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 208
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1475
Загрузка...
Новини