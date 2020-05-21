Джолі знову закотила Пітту скандал через дітей

Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжують з'ясовувати стосунки. Новий конфлікт між експодружжям стався через дітей: Джолі обурило, що Пітт намагається подружити дітей зі своєю пасією.

Попри те, що останнім часом колишньому подружжю вдавалося зберігати нейтралітет: вони майже не сварилися і спілкувалися лише з приводу дітей, мир між ними тривав недовго. Як пишуть західні таблоїди, між Анджеліною і Бредом знову розгорівся скандал.

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Причиною розбірок стали діти. Річ у тому, що недавно Бреда відвідувала дочка Шайло і познайомилася в гостях у батька з 31-річною Алією Шокат, якій вже давно приписують роман з Піттом. Шайло кілька годин спілкувалася з пасією тата, про що, звичайно ж, дізналася Джолі.

Алія Шокат

"Анджеліна лютувала. Її хвилює не те, що Бред налагоджує особисте життя, а те, що він робить це в присутності дитини", – повідомив інсайдер з оточення актриси. Після гучного скандалу Джолі навіть пригрозила колишньому чоловікові новою забороною на спілкування з дітьми. На думку інсайдера, тепер Бред буде поводитися обережніше, адже актор дуже довго боровся за зустрічі з дітьми, щоб знову втратити цю можливість.

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