Дженніфер Еністон досі носить обручку від Бреда Пітта

Актриса Дженніфер Еністон досі носить обручку, яку їй подарував колишній чоловік, знаменитий голлівудський актор Бред Пітт.

Дженніфер Еністон помітили з прикрасою на пальці на церемонії Золотий глобус-2020. Його Бред Пітт подарував актрисі в 1999 році на заручини.

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Через це, а також їх періодичні появи на публіці разом, закордонні ЗМІ вважають, що пара возз'єдналася, хоча представники акторів досі це заперечують. Дженніфер Еністон і Бред Пітт були одружені з 2000 по 2005 рік. Їх вважали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Але під час зйомок фільму Містер і місіс Сміт між Бредом Піттом і виконавицею головної ролі Анджеліною Джолі зав'язався роман.

Пізніше у пари народилося троє дітей, у 2014 році артисти одружилися. Також вони виховували трьох прийомних дітей. Але другий шлюб Бреда Пітта закінчився розлученням через два роки.

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