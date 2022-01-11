Шаленство на гірських серпантинах: дивіться, як хлопці розважаються на педальних трайках

Цим хлопцям точно не до віртуальних ігор. Відчайдухи беруть від життя усе, зокрема, вони показали свої розваги на дорогах Італії.

Це виглядає одночасно небезпечним та дуже веселим. Відеоролик був опублікований ще у 2015 році, і з того часу його переглянули майже 9 мільйонів разів. Місце дії – перевал Сан-Больдо в Італії.

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Хлопці явно чудово проводять час. А ще вони справжні майстри своєї справи: гальмують перед крутими поворотами та відчайдушно крутять педалі, щоб набрати швидкість. Іноді практично лягають, щоб знизити аеродинамічний опір. Словом, від цих кадрів перехоплює дух:

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