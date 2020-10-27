На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На 3D-принтері видрукувати найменший у світі корабель: фото
-
- 15
Учені з Лейденського університету у Нідерландах видрукувати на 3D-принтері найменший в світі корабель.
Довжина мініатюрного судна становить всього 30 мікрометрів (0,03 міліметра) – це у два-три рази менше за людську волосину. Модель допоможе фізикам досліджувати рух мікроскопічних предметів.
І ще: Штучний інтелект намалював картину у стилі Бенксі: вийшло щось моторошне
Як відзначають фахівці, крихітні об'єкти – наприклад, бактеріальні клітини або сперматозоїди тварин – рухаються у воді не так, як великі форми. Тому для вивчення їх особливостей необхідно проводити експерименти з маленькими предметами і мікроскопом.
Читайте також: З'явився сайт, який перетворює людей на портретах у зомбі
-
13:49Електромобілі зрівняються за ціною з паливними авто до 2024 року: прогнозована вартість
-
13:21На 3D-принтері видрукувати найменший у світі корабель: фото
-
12:50Very nice!: фраза Бората стала слоганом туристичної рекламної кампанії Казахстану
-
12:24Паб у Німеччині пропонує обміняти персональні дані на пиво
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:25Якими будуть смартфони у 2030 році: прогноз фахівців
-
11:00День ангела у листопаді 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
10:52Названо найнебезпечніші речі у ручній поклажі під час пандемії
-
10:26Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото
-
10:00Мій чоловік, моя жінка 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
09:49Oreo побудувала укриття для свого печива на випадок апокаліпсису
-
09:30День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:00Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини
-
08:50У Фінляндії жителі милувалися північним сяйвом: вражаюче відео
-
08:24Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
-
07:19Новий Land Rover Defender зламався на другий день експлуатації
- 26 жовтня
-
21:53Явні ознаки залежності від мобільного телефону
-
21:21Їзда на нейтралці: розвінчані популярні міфи серед водіїв
-
21:0027 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Ваша честь: дивіться трейлер мінісеріалу із зіркою Пуститися берега
-
20:20Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
- 26 жовтня
-
20:20Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
-
17:15Психологічний тест у картинці: що хоче сказати ваша підсвідомість
-
14:24ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії
-
12:23Місцеві вибори 2020: результати голосування у великих містах за екзит-полами
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня
-
08:25Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дев'ятому випуску (відео)
-
07:19Погода в Україні 26 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 25 жовтня
-
21:55Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
-
20:44Хто стане мером у Києві, Львові, Одесі та Харкові: перші результати екзитполів
-
19:21Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:23Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
-
12:17ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня
-
08:46Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту
- 24 жовтня
-
21:21Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня
-
08:125 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему
- 23 жовтня
-
21:43Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм