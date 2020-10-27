На 3D-принтері видрукувати найменший у світі корабель: фото

Учені з Лейденського університету у Нідерландах видрукувати на 3D-принтері найменший в світі корабель.

Довжина мініатюрного судна становить всього 30 мікрометрів (0,03 міліметра) – це у два-три рази менше за людську волосину. Модель допоможе фізикам досліджувати рух мікроскопічних предметів.

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Як відзначають фахівці, крихітні об'єкти – наприклад, бактеріальні клітини або сперматозоїди тварин – рухаються у воді не так, як великі форми. Тому для вивчення їх особливостей необхідно проводити експерименти з маленькими предметами і мікроскопом.

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