Oreo побудувала укриття для свого печива на випадок апокаліпсису

Компанія Oreo створила бункер на випадок зіткнення Землі з астероїдом 2018 VP1, який наблизиться до планети другого листопада. Прихисток розташований на Свальбард. Його побудували в зоні вічної мерзлоти. Проєкт отримав назву Global OREO Vault.

Тепер, згідно з відео, в невеликому бетонному бункері зберігається стопка культового печива з кремовою начинкою та копія рецепта. Для кращої безпеки Oreo обернула упаковку спеціальною плівкою, яка витримує перепади температур від – 60 до 150 градусів за Цельсієм. Крім цього, вона захищає від вологи, повітря і хімічних речовин в цілому.

І ще: Канадійка з похмілля замовила гамбургер без нічого – навіть без булочок: ось що привезли

"Oreo вирішили перестрахуватися і зберегти рецепт печива-сендвіча, щоб апокаліпсис не знищив найбільше досягнення людства", – йдеться у відеоролику, який опублікувала компанія напередодні.

За кілька днів опублікований ролик набрав понад 23,5 тисячі переглядів. Підписники каналу зазначили, що їм сподобалася ця задумка. Деякі навіть відзначили, що компанія зробила "по-справжньому велику" справу. З усім тим, деякі вирішили, що це не дуже вдалий маркетинговий хід.

Читайте також: Очікування і реальність: фото страв у ресторані, які шокують