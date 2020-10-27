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Oreo побудувала укриття для свого печива на випадок апокаліпсису

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Бункер для Oreo - фото 1
Бункер для Oreo / cnet

Компанія Oreo створила бункер на випадок зіткнення Землі з астероїдом 2018 VP1, який наблизиться до планети другого листопада. Прихисток розташований на Свальбард. Його побудували в зоні вічної мерзлоти. Проєкт отримав назву Global OREO Vault.

Тепер, згідно з відео, в невеликому бетонному бункері зберігається стопка культового печива з кремовою начинкою та копія рецепта. Для кращої безпеки Oreo обернула упаковку спеціальною плівкою, яка витримує перепади температур від – 60 до 150 градусів за Цельсієм. Крім цього, вона захищає від вологи, повітря і хімічних речовин в цілому.

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Oreo побудувала укриття для свого печива на випадок апокаліпсису - фото 432099

"Oreo вирішили перестрахуватися і зберегти рецепт печива-сендвіча, щоб апокаліпсис не знищив найбільше досягнення людства", – йдеться у відеоролику, який опублікувала компанія напередодні.

За кілька днів опублікований ролик набрав понад 23,5 тисячі переглядів. Підписники каналу зазначили, що їм сподобалася ця задумка. Деякі навіть відзначили, що компанія зробила "по-справжньому велику" справу. З усім тим, деякі вирішили, що це не дуже вдалий маркетинговий хід.

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Джерело: cnet
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