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Шалений: Рассел Кроу став маніяком у трейлері нового фільму
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У мережі з'явився трейлер фільму "Unhinged" (Шалений, Неврівноважений), де головну роль виконав Рассел Кроу. Стрічка стане однією з перших новинок в прокаті у США після карантину. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Кінокомпанія Solstice Studios презентувала трейлер до трилера "Unhinged" (Шалений), який вийде в американських кінотеатрах вже 1 липня. Саме цей фільм почне покази в американських кінотеатрах після карантину через епідемію коронавірусу.
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Сюжет розгортається навколо Рейчел, яка випадково стикається посеред вулиці з таємничим чоловіком. Ця зустріч стає початком для серії нападів та переслідування, а причина такої поведінки незнайомця залишається секретом.
У головних ролях: Рассел Кроу, Карен Пісторіус, Джиммі Сімпсон та інші.
Шалений, дивитись трейлер фільму онлайн:
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