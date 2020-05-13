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Шалений: Рассел Кроу став маніяком у трейлері нового фільму

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Шалений, дивитись трейлер фільму - фото 1
Шалений, дивитись трейлер фільму / The Hollywood News

У мережі з'явився трейлер фільму "Unhinged" (Шалений, Неврівноважений), де головну роль виконав Рассел Кроу. Стрічка стане однією з перших новинок в прокаті у США після карантину. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кінокомпанія Solstice Studios презентувала трейлер до трилера "Unhinged" (Шалений), який вийде в американських кінотеатрах вже 1 липня. Саме цей фільм почне покази в американських кінотеатрах після карантину через епідемію коронавірусу.

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Сюжет розгортається навколо Рейчел, яка випадково стикається посеред вулиці з таємничим чоловіком. Ця зустріч стає початком для серії нападів та переслідування, а причина такої поведінки незнайомця залишається секретом.

У головних ролях: Рассел Кроу, Карен Пісторіус, Джиммі Сімпсон та інші.

Шалений, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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