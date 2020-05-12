Дивіться перший трейлер фільму Ширлі з Елізабет Мосс

З'явився дебютний трейлер психологічного трилера Ширлі за однойменним твором Сьюзан Скарф Меррелл.

Головну роль – письменниці хорорів Ширлі Джексон виконала Елізабет Мосс ("Розповідь служниці").

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Її чоловіка грає Майкл Стулбарг. Також в картині знімалися Логан Лерман і Одеса Янг. Режисером виступила Жозефін Деккер ("Мадлен Мадлен"). Ширлі за сюжетом живе в статусі визнаного класика літератури, проте не виходить з дому, де страждає від алкоголізму і депресії.

Коханий чоловік, якого люблять всі навколишні, руйнує її впевненість в собі, і в тому числі регулярними зрадами. Водночас в кампусі з'являється молода пара – майбутній професор з вагітною дружиною, які сповнені надій та ілюзій. Взаємовідносини новоприбулої дівчини і самої Ширлі проходять складний шлях від ненависті до любові і повного розчинення один в одному.

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