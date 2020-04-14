На аукціоні в США продають 40-річну Ниву в ідеальному стані

Автомобілі зі США в останні кілька років набрали небувалої популярності в Україні. Втім, не секрет, що деякі з автоаматорів в США фанатіють від авто українського виробництва.

Саме такий автомобіль був знайдений на просторах аукціону Copart і так, це стара радянська Нива 1981 року випуску. Судячи з фото, автомобіль в ідеальному стані, і навіть отримав кілька крутих модифікацій.

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Втім, це не дивно, судячи з оголошення, він проїхав всього лише 10 958 кілометрів. В описі, щоправда, ця цифра вказана у милях. Машина оснащена 1.6-літровим двигуном і механічною коробкою передач, стандартна комплектація при складанні тих часів.

Піддавався цей автомобіль реставрації чи має такий стан з часів випуску – невідомо. На кузові не видно жодного натяку на іржу, проте в деяких місцях видно сліди свіжої фарби. Власник призначив мінімальну вартість цього лоту, яка становить 11 000 доларів США. Більш того, на аукціоні машина оцінена у 25 000 доларів, а поточна ставка на сьогодні вже перевищила 4 000 доларів.

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