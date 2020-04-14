Момент ДТП Tesla з включеним автопілотом попав на відео

У Каліфорнії сталося ДТП за участю електромобіля Tesla Model 3 на автопілоті і пікапом. Безпілотний електрокар не зміг уникнути зіткнення. Момент аварії зняла камера електрокара.

На кадрах видно, що зіткнення сталося при поганих погодних умовах. Йшов дощ, і автострада була мокрою. Також видно, що водій чорного пікапа, судячи з усього, не зміг впоратися з керуванням на слизькій дорозі. Його авто перетнуло кілька смуг, крутилося і опинилося якраз перед Tesla.

І ще: Ілон Маск розсекретив призначення камери в салоні Tesla Model 3

"Я вдарив по гальмах, не чекаючи реакції автопілота. Не впевнений, хто спрацював швидше – я чи система", – розповів власник електрокара Трой Девіс, який сидів за кермом у момент ДТП.

Відзначається, що в аварії ніхто не постраждав. При цьому винуватець ДТП зник з місця події. Власник електромобіля сподівається, що відео з камер його авто допоможе знайти власника пікапа.

Читайте також: Model Y: дивіться живий огляд найочікуванішої новинки Tesla