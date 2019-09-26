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Шалена вечірка з собакою і дівчинкою розвеселила мережу (відео)

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Справді шалена вечірка виглядає так - фото 1
Справді шалена вечірка виглядає так

Маленькі діти добре знають, як правильно розважатись, а якщо до них додати ще й домашніх тварин, то видовище перевершить будь-яку вечірку. Залишається лише побажати батькам міцних нервів.

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився кумедним домашнім відео на платформі Reddit, яке стрімко піднялось у тренди. Всього за 10 годин допис побачили понад 107 тисяч користувачів, а ще понад тисячу залишили коментар. А все тому, що на відео можна побачити, як веселяться маленька дівчинка та бігль, який грає на піаніно та "підспівує".

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"Ніхто ніколи так не розважається на вечірці, як ці двоє на цій вечірці", – відзначив автор, і з ним важко не погодитись. У таких ситуаціях дорослим залишається лише набиратись спокою та бажати їм наснаги і нервів.

Nobody has ever had as much fun at a party as these two are having at this party from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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