Названо найдорожчі міста для життя

У цих містах жити найдорожче

Міжнародна група науковців проаналізувала 309 ринків житла у восьми країнах світу (Австралії, Канаді, Гонконгу, Ірландії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Великобританії та США) і склала рейтинг найдорожчих міст світу.

Головним критерієм під час складання цього списку було співвідношення вартості будинку та середнього доходу сім'ї, яка в ньому проживає (Price-Income Ratio).

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Високий індекс характерний, як правило, економічно успішним містам. Наявність робочих місць призводить до зростання кількості домогосподарств і попиту на житло.

Найдорожчим виявився Гонконг

Дослідження показало, що найбільш дорогі ринки житла наразі в Австралії, Новій Зеландії та Китаї. Цікаво, що ані Токіо, ані Нью-Йорк, ані Москва, які вважаються одними з найдорожчих міст світу, у першу десятку не потрапили.

Найдорожчі міста світу у 2019 році

10. Сан-Франциско, Каліфорнія, США – 8,8

9. Окленд, Нова Зеландія – 9,0

8. Тауранг, Нова Зеландія – 9,1

7. Лос-Анджелес, Каліфорнія, США – 9,2

6. Сан-Хосе, Каліфорнія, США – 9,4

5. Санта-Круз, Каліфорнія, США – 9,6

4. Мельбурн, Австралія – ​​9,7

3. Сідней, Австралія – ​​11,7

2. Ванкувер, Канада – 12,6

1. Гонконг, Китай – 20.9

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