Шалена швидкість: американець з'їв 71 хот-дог за 10 хвилин

На щорічному чемпіонаті у Нью-Йорку зі швидкісного поїдання хот-догів уже дванадцятий раз переміг Джо Честнат на прізвисько "Щелепи". Йому вдалося подужати за 10 хвилин аж 71 хот-дог. Мабуть, ну дуже голодний був!

На змаганнях, що традиційно проводяться на День незалежності США, він з'їв 71 "гарячу собаку", підтвердивши свій статус абсолютного переможця серед чоловіків-учасників.

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35-річний Джо Честнат на прізвисько "Щелепи" вдванадцяте переміг на конкурсі Натана (Nathan's Hot Dog Eating Contest), який проводиться щорічно на півострові Коні-Айленд в Нью-Йорку. Честнат знов отримав так званий гірчичний пояс. Однак, перемігши інших, Джо Честнат не зміг перевершити свій торішній рекорд. У 2018 році він подужав 74 хот-доги.

За словами Джо, спочатку він планував поглинути 75 порцій. Але, мабуть, завадила спека. Стартував Джо Честнат у шаленому темпі. За п'ять хвилин він "упихнув" у себе 45 хот-догів. Але потім став сповільнюватися. І не вийшов на бажаний результат, хоч і залишився безумовним лідером цих змагань. А взагалі у хлопця на прізвисько "Щелепи" 49 світових рекордів у поїданні різних страв.

У жіночій категорії перемогла 33-річна Мікі Судо. Рекорд її минулих років – 41 хот-дог за 10 хвилин. Хоча цього разу вона до нього не дотягла, з'ївши лише 31 "гарячу собаку". Абсолютною рекордсменкою цих змагань стала у 2011 році Соня Томпсон: на її рахунку – 45 поглинених хот-догів.

Перший офіційний чемпіонат Nathan's Hot Dog Eating Contest на півострові Коні-Айленд в Брукліні відбувся ще у 1967 році. До Дня незалежності США його присвятили у 1979-му. Жіноча ліга з'явилася лише у 2011 році.

Оптимальний часовий відрізок змагання у 10 хвилин ввели у 2008 році.

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