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Brabus зробив брутальний сітікар на базі Smart ForTwo: його ціна вражає
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Тюнінг-ательє Brabus представило чергову доопрацьовану версію електрокара Smart EQ ForTwo Cabrio. Компактний "міський суперкар" під назвою Brabus 92R отримав брутальну зовнішність, занижену підвіску та невелику надбавку до потужності.
Тюнери Brabus випустять усього 50 екземплярів електрокара, за кожен з яких доведеться викласти від 46 284 євро.
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Індекс 92R у назві вказує на потужність електромотора кабріолета: у результаті доопрацювань віддача зросла до 92 кінських сил, а крутний момент – до 133 Нм. Це на 10 сил і 15 Нм більше, ніж у звичайного Smart. Для розгону з місця до "сотні" електрокару потрібно 10,9 секунди. Максимальна швидкість становить 130 кілометрів на годину.
Сидіння Brabus 92R, обшиті натуральною шкірою, пороги з підсвічуванням і алюмінієві накладки на педалі відзначені логотипами ательє. Передню панель, кермо та дверні карти прикрашає червона прострочка. Кастомний селектор дозволяє вибирати між чотирма режимами, включаючи доопрацьований Eco з інтенсивнішою рекуперацією енергії при відпуску педалі акселератора.
Автомобіль обладнали заниженою на 25 міліметрів підвіскою, легкосплавними колісними дисками Monoblock IX розмірністю 16 дюймів спереду і 17 дюймів ззаду, а також фірмовим обвішуванням. Перший примірник Brabus 92R виконали у чорному кольорі з червоними акцентами, але для клієнтів приготували кілька відтінків кузова й оббивки інтер'єру на вибір.
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