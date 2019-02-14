Шалена потужність: гіперкар SSC Tuatara показали у русі

Американська фірма SSC ​​North America опублікувала короткий ролик, в якому можна побачити гіперкар Tuatara під час руху. Дводверка буде випущена тиражем у 100 екземплярів, і за задумом творців повинна стати найшвидшим дорожнім автомобілем.

SSC Tuatara оснащений 5,9-літровим V8 з двома турбонагнітачам, рідинними інтеркулерами та системою впорскування з двома форсунками на кожен циліндр. На звичайному бензині двигун видає 1350 кінських сил, на бензоетиловій суміші E85 – 1750 кінських сил.

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Перший прототип Tuatara дебютував на конкурсі елегантності Пеббл-Біч ще у 2011 році. На початковому етапі машину планували оснастити 6,9-літровим двигуном V8 з двома турбокомпресорами. Проектна потужність – 1700 сил при використанні гоночного палива. Серійний гіперкар з дизайнів від екс-стиліста Pininfarina Джейсона Кастріот показали лише в серпні 2018.

У конструкції Tuatara переважно використовується вуглепластик. Маса гіперкара становить 1247 кілограмів, а коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,279. У Bugatti Chiron цей показник дорівнює 0,38, а у Koenigsegg Agera – 0,33.

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