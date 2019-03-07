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Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів
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У грудні 2019 року BMW почне виробництво гібридної модифікації BMW X3 – xDrive30e. Кросовер зможе проїжджати на електротязі до 50 кілометрів, а його витрата у змішаному циклі складе 2,4 літра на 100 кілометрів.
Силова установка під'єднуваного гібрида BMW X3 xDrive30e складається з дволітрового бензинового турбодвигуна йодного електромотора. Їх сумарна віддача – 252 кінські сили. При інтенсивних розгонах потужність можна швидко збільшити ще на 41 силу. Розганятися до першої "сотні" xDrive30e здатний за 6,5 секунди.
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Тягова літій-іонна батарея з метою економії місця розташована під заднім рядом сидінь. Це дозволило сильно не зменшувати розмір багажника, обсяг якого становить 450 літрів.
На початку лютого BMW представила оновлену гібридну "сімку", яка витрачає всього 2,3 літра на 100 кілометрів. Основою силової установки 745e, 745Le і 745Le xDrive стала адаптована трилітрова бензинова "шістка" сімейства EfficientDynamics, що видає 286 кінських сил і 450 Нм крутного моменту. Вона поєднана з 113-сильним електромотором (265 Нм), інтегрованим у восьмидіапазонний "автомат" Steptronic. Живить мотор тягова батарея місткістю 12 кіловат-годин.
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