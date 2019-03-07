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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів

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Новенький BMW дозволить суттєво економити паливо - фото 1
Новенький BMW дозволить суттєво економити паливо / BMW Group

У грудні 2019 року BMW почне виробництво гібридної модифікації BMW X3 – xDrive30e. Кросовер зможе проїжджати на електротязі до 50 кілометрів, а його витрата у змішаному циклі складе 2,4 літра на 100 кілометрів.

Силова установка під'єднуваного гібрида BMW X3 xDrive30e складається з дволітрового бензинового турбодвигуна йодного електромотора. Їх сумарна віддача – 252 кінські сили. При інтенсивних розгонах потужність можна швидко збільшити ще на 41 силу. Розганятися до першої "сотні" xDrive30e здатний за 6,5 секунди.

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Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів - фото 312403

Тягова літій-іонна батарея з метою економії місця розташована під заднім рядом сидінь. Це дозволило сильно не зменшувати розмір багажника, обсяг якого становить 450 літрів.

Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів - фото 312402

На початку лютого BMW представила оновлену гібридну "сімку", яка витрачає всього 2,3 літра на 100 кілометрів. Основою силової установки 745e, 745Le і 745Le xDrive стала адаптована трилітрова бензинова "шістка" сімейства EfficientDynamics, що видає 286 кінських сил і 450 Нм крутного моменту. Вона поєднана з 113-сильним електромотором (265 Нм), інтегрованим у восьмидіапазонний "автомат" Steptronic. Живить мотор тягова батарея місткістю 12 кіловат-годин.

Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів - фото 312401

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Джерело: Motor
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