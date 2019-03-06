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8 березня Серіал Школа

21 екран в салоні: Kia показала авто майбутнього

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Концепт Kia Imagine - фото 1
Концепт Kia Imagine / wheels24

Концепт Imagine, який в компанії назвали "машиною, що не належить ні до одного відомого класу". У Kia підкреслили, що Imagine – це перший в історії бренду чотиридверний електромобіль.

Авто поєднало у собі риси потужних позашляховиків, обтічних і спортивних сімейних седанів, практичних і просторих кросоверів, і саме тому його складно віднести до якогось конкретного класу.

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Imagine – авто майбутнього - фото 312106
Imagine – авто майбутнього

Ще однією відмінною рисою Kia Imagine стала передня панель, яка складається з 21 екрану ультрависокої роздільної здатності. Вони встановлені таким чином, що розташування здається і хаотичним, і впорядкованим одночасно. Втім, це рішення навряд чи коли-небудь перекочує на серійні моделі. У компанії пояснили, що це всього лише "гротескна реакція на моду використовувати на передній панелі дисплеї все більших розмірів".

Технічних подробиць про шоукар в Kia не повідомляють. Цей концепт лише демонструє штрихи дизайну екстер'єру та інтер'єру, які можуть бути використані в майбутньому при створенні нових масових моделей бренду.

Imagine – авто майбутнього - фото 312107
Imagine – авто майбутнього
Imagine – авто майбутнього - фото 312108
Imagine – авто майбутнього

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Джерело: wheels24
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