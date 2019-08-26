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Шалена автономність: Redmi Note 8 Pro за два дні розрядився лише на половину

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Redmi Note 8 Pro приголомшує автономністю - фото 1
Redmi Note 8 Pro приголомшує автономністю

Президент компанії Xiaomi Лінь Бінь поділився у китайській соцмережі Weibo скріншотом, на якому видно час автономної роботи майбутнього смартфона Redmi Note 8 Pro.

За його словами, після двох днів активного використання у Note 8 Pro залишилося 40% заряду.

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Інших подробиць про використання гаджета немає. Цілком ймовірно, що смартфон працював в енергозберігаючому режимі з вимкненим дисплеєм.

Шалена автономність: Redmi Note 8 Pro за два дні розрядився лише на половину - фото 350319

Раніше в мережі з'явилася інформація, що Redmi готує бюджетний смартфон з ігровим процесором Helio G90T, рідинним охолодженням, камерою на 64 Мп і акумулятором на 4500 мАг. Очікується, що вартість пристрою не буде перевищувати $ 300.

Натомість молодша версія Redmi Note 8 працюватиме на базі мобільного процесора Snapdragon 665,

Презентація Redmi Note 8 і Note 8 Pro відбудеться 29 серпня в Китаї.

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Джерело: weibo
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