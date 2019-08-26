Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Redmi показала можливості нічної зйомки смартфона Note 8

  • 16
Redmi Note 8 вражає якістю фото, зроблених у нічний час - фото 1
Redmi Note 8 вражає якістю фото, зроблених у нічний час

Напередодні анонсу смартфонів бренд Redmi продовжує організовувати "витоки" інформації про можливості майбутніх новинок. Цього разу в мережі з'явилися фото, зняті на Redmi Note 8 в умовах недостатньої освітленості.

Слідом за демонстрацією фотоможливостей старшої версії пристрою глава компанії показав, як "звичайний" Redmi Note 8 справляється зі зйомкою в умовах поганого освітлення.

І ще: У мережі з'явилися нові рекламні ролики Redmi Note 8: чим ще вразить смартфон

Redmi показала можливості нічної зйомки смартфона Note 8 - фото 350239

Redmi показала можливості нічної зйомки смартфона Note 8 - фото 350240

Два знімки, які глава компанії розмістив на своїй сторінці в Weibo, зроблені в умовах поганого освітлення – перший знятий в нічному режимі камери, другий – з довгою витримкою.

На іншій опублікованій фотографії, зробленій за допомогою 64-мегапіксельної камери Redmi Note 8 Pro, видно здатність гаджета наближати навіть дрібні деталі готової фотографії з мінімальними втратами якості картинки. Нагадаємо, що основна камера Redmi Note 8 Pro отримала основний сенсор на 64 Мп з роздільною здатністю зображення 9248х6936 пікселів.

Redmi показала можливості нічної зйомки смартфона Note 8 - фото 350241

Презентація Redmi Note 8 Pro і базової моделі смартфона під назвою Redmi Note 8 з 48-мегапіксельною камерою відбудеться 29 серпня в Китаї.

Читайте також: Названо найпопулярніші смартфони програми Android One

Джерело: gizchina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 284
10 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
  • 23 серпня, 21:21
  • 594
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 1028
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології