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Redmi показала можливості нічної зйомки смартфона Note 8
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Напередодні анонсу смартфонів бренд Redmi продовжує організовувати "витоки" інформації про можливості майбутніх новинок. Цього разу в мережі з'явилися фото, зняті на Redmi Note 8 в умовах недостатньої освітленості.
Слідом за демонстрацією фотоможливостей старшої версії пристрою глава компанії показав, як "звичайний" Redmi Note 8 справляється зі зйомкою в умовах поганого освітлення.
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Два знімки, які глава компанії розмістив на своїй сторінці в Weibo, зроблені в умовах поганого освітлення – перший знятий в нічному режимі камери, другий – з довгою витримкою.
На іншій опублікованій фотографії, зробленій за допомогою 64-мегапіксельної камери Redmi Note 8 Pro, видно здатність гаджета наближати навіть дрібні деталі готової фотографії з мінімальними втратами якості картинки. Нагадаємо, що основна камера Redmi Note 8 Pro отримала основний сенсор на 64 Мп з роздільною здатністю зображення 9248х6936 пікселів.
Презентація Redmi Note 8 Pro і базової моделі смартфона під назвою Redmi Note 8 з 48-мегапіксельною камерою відбудеться 29 серпня в Китаї.
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