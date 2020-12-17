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Дженніфер Лопес показала свою маму: мережа у захваті

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Джей Ло з мамою - фото 1
Джей Ло з мамою / instagram

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала шанувальників на сторінці в Instagram зворушливим сімейним відео.

51-річна знаменитість разом з бойфрендом Алексом Родрігесом влаштувала свято для своєї мами. Гваделупе Родрігес відсвяткувала свій день народження в родинному колі. Жінці виповнилося 75 років.

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"Вітаю з 75-річчям мою прекрасну матусю! Я так тебе люблю. Ти уособлюєш молодість і вічність в будь-якому віці. Дякую за твою нескінченну любов, енергію, підтримку і за те, що ти просто є в моєму житті! Люблю тебе назавжди", – написала артистка у мережі.

Співачка прикрасила будинок мами повітряними кульками і приготувала оригінальні подарунки, серед яких нові сережки, лотерейні квитки і ігровий автомат. "Яка честь для мене здивувати і відсвяткувати 75-річчя матері Дженніфер, Лупе. Зрозуміло, звідки Джен черпає свою красу! Щасливого дня народження воістину чудової жінки", – зазначив в Instagram Алекс.

Дженніфер Лопес показала свою маму: мережа у захваті - фото 439535

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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