Шакіра заспівала в суді, щоб довести свою невинність

Іноді краще один раз почути, ніж сто разів побачити – так, швидше за все, вирішила співачка Шакіра. Артистка вирішила сама захистити себе в суді і замість довгих пояснень – заспівала.

Співачка Шакіра в середу, 27 березня, виступила в ролі відповідачки перед мадридським судом. Кубинець Ліван Кастельяно Вальдес заявив, що вона поцупила частину пісні, яку той написав 22 роки тому. Композитор заявив, що в пісні використана частина його композиції "Yo te quiero tanto".

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Йдеться про композицію "La Bicicleta", яку співачка виконала к 2016 році разом з Карлосом Вівесом. Пісня настільки сподобалася шанувальникам, що на YouTube кліп на неї набрав майже півтора мільярда переглядів.

Шакіра повністю спростувала звинувачення і вирішила захищати себе сама. Вона настукала ритми обох мелодій в долоні і заспівала обидві пісні.

"Почувши пісню Вальдеса, я помітила, що немає нічого схожого – ні в мелодії, ні в звукоряді, ні в темі", – заявила популярна співачка. Наприкінці своєї промови Шакіра зізналася, що 30 років виступає на сцені, але настільки серйозні звинувачення проти неї висунули вперше.

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