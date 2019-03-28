Майже раритет: з'явилися підліткові фото Меган Маркл

Шанувальники королівського дому Віндзорів слідкують за життям принца Гаррі та Меган Маркл. Подивіться, якою була герцогиня Сассекська у юному віці.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл полюбилася англійцям, хоча розмови довкола її персони відбуваються часто.

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Зараз герцогиня на останніх місяцях вагітності. Пропонуємо подивитися її давні знимки, коли Меган ще не була знайома з принцом й не могла подумати, що її життя стане таким, як є зараз.

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