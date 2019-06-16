Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Каліфорнійська модель показала пікантні фото у купальнику

  • 45
Алексіс Рен роздяглась біля басейну - фото 1
Алексіс Рен роздяглась біля басейну / instagram.com/alexisren https://maximum.fm/novini_t2

Американська модель Алексіс Рен не соромиться тішити фанатів гарячими фото з мінімальною кількістю одягу, а літо лише робить її знімки спекотнішими.

22-річна блогерка та бікіні-модель Алексіс Рен доволі популярна в мережі, адже за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 13 мільйонів осіб. І це зовсім не дивно, адже красуня активно ділиться кадрами зі свого життя, показуючи себе із найкращих ракурсів.

Більше новин шоу-бізу: Зваблива Белла Хадід здивувала незвичним для неї образом

Нещодавно модель нагадала, що спекотний сезон не може обійтись без купальників та похизувалась апетитними формами біля басейну.

Гортайте галерею:

Читайте також: ТОП-3 красунчиків з Instagram: сама досконалість

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1376
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • 12:15
  • 233
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 1011
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз