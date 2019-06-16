Каліфорнійська модель показала пікантні фото у купальнику

Американська модель Алексіс Рен не соромиться тішити фанатів гарячими фото з мінімальною кількістю одягу, а літо лише робить її знімки спекотнішими.

22-річна блогерка та бікіні-модель Алексіс Рен доволі популярна в мережі, адже за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 13 мільйонів осіб. І це зовсім не дивно, адже красуня активно ділиться кадрами зі свого життя, показуючи себе із найкращих ракурсів.

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Нещодавно модель нагадала, що спекотний сезон не може обійтись без купальників та похизувалась апетитними формами біля басейну.

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